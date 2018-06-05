Подавляющее большинство россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста. Граждане боятся просто не дожить до времени выхода на заслуженный отдых.

Подавляющее большинство россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста. Граждане боятся просто не дожить до времени выхода на заслуженный отдых.Большую часть россиян устраивает нынешний возраст выхода на пенсию, и они не хотели бы его повышения. Такие данные следуют из опроса Фонда "Общественное мнение", в котором приняли участие полторы тысячи человек из различных регионов.Лишь 9% граждан поддерживают идею повышения пенсионного возраста в России. Те, кто подобную инициативу не одобряют, обосновывают свою точку зрения малой вероятностью дожить до установленной планки. Кроме того, россияне не согласны с необходимостью "слишком долго работать", передает официальный сайт ФОМ.Стоит отметить, что когда речь зашла о более конкретных вещах, часть опрошенных ответили иначе. Более четверти из них признали, что нынешние пороги выхода на пенсию занижены. Такая разница в оценках говорит о том, что успех реформы будет во многом зависеть от того, как ее преподнести.Напомним, сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Правительство России пообещало подготовить законопроект, сдвигающий границы пенсионного возраста. По мнению Минтруда, его необходимо повысить на пять лет для обеих групп, по мнению Минфина – на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин.