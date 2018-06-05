За нарушения в области сбора данных, касающихся лиц и организаций, которые размещали политическую рекламу на онлайн-платформах Facebook и Google, генеральный прокурор американского штата Вашингтон Роберт Фергюсон подал судебные иски в отношении этих компаний.

За нарушения в области сбора данных, касающихся лиц и организаций, которые размещали политическую рекламу на онлайн-платформах Facebook и Google, генеральный прокурор американского штата Вашингтон Роберт Фергюсон подал судебные иски в отношении этих компаний.В распространенном сообщении прокуратуры сообщается, что причиной подачи исков стал тот факт, что ответчики не сохраняли требуемую законом информацию, касающуюся политической рекламы. Дело в том, что в соответствии с законодательством штата Вашингтон любая компания должна запрашивать и сохранять полную информацию о своих клиентах, которые размещают политическую рекламу. В частности, такие данные должны включать имя человека или название организации, их спонсоров и общую стоимость потраченных на размещение рекламы средств, передает ТАСС.Роберт Фергюсон указывает, что, несмотря на запросы представителей прессы и граждан, Facebook и Google нарушили требования закона, не предоставив данные, касающиеся рекламных сообщений ряда избирательных кампаний в штате Вашингтон. В связи с выявленными нарушениями генеральная прокуратура штата просит суд наложить штраф на указанные компании и принять прочие судебные обеспечительные меры.