В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, научных и образовательных организаций ведомства, территориальных органов МВД России, а также почетные гости.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное собрание, посвященное 300-летию российской полиции. В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, научных и образовательных организаций ведомства, территориальных органов МВД России, а также почетные гости.В начале мероприятия Министр зачитал поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина.Далее, обращаясь к личному составу, Глава МВД России подчеркнул, что люди, избравшие профессию защитника правопорядка, во все времена верой и правдой служили своему Отечеству, показывая пример высокой духовной силы и истинной преданности: «Мы чтим память всех наших предшественников. Какие бы мундиры они не носили, верность Присяге и долгу всегда была у них на первом месте. В равной степени это относится и к чинам полиции Российской империи, и к советским милиционерам».Министр отметил работу нынешнего поколения сотрудников, вписавших в историю полиции немало героических страниц. Им пришлось противостоять разгулу криминала после распада Советского Союза, связанному с возникновением организованной преступности, очагов терроризма и межнациональных конфликтов. Серьезным испытанием стало проведение контртеррористических операций на Северном Кавказе, где личный состав в полной мере проявил стойкость, самоотверженность и отвагу.«За мужество и героизм в борьбе с бандподпольем более 120 тысяч сотрудников удостоены государственных наград, 109 – присвоено звание Героя Российской Федерации. С 1992 года при исполнении служебных обязанностей погибли 7919 сотрудников органов внутренних дел и 3907 военнослужащих внутренних войск», - констатировал Глава ведомства. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.Глава МВД России рассказал об активной исторической работе, проведенной в Министерстве в течение нескольких лет, предшествовавших юбилею. Изучены тысячи архивных документов, книг, публикаций и других материалов, собраны сведения о достижениях выдающихся организаторов и талантливых практиков российского сыска. В честь видных государственных деятелей и криминалистов, внесших большой вклад в развитие отечественной правоохранительной системы, устанавливаются памятники, открываются мемориальные доски и учреждаются награды.Владимир Колокольцев выразил благодарность ветеранам, которые своим трудом создавали великую историю органов внутренних дел и сейчас остаются в строю, являясь нравственным примером и эталоном патриотизма для молодого поколения.В завершение Министр внутренних дел вручил государственные и ведомственные награды отличившимся руководителям и поблагодарил всех присутствующих за службу.