Руководство Ассоциации футбола Аргентины намерено пригласить на должность главного тренера сборной страны Хосепа Гвардиолу. Однако испанский специалист связан контрактом с Манчестер Сити до 2021 года.

Руководство Ассоциации футбола Аргентины намерено пригласить на должность главного тренера сборной страны Хосепа Гвардиолу. Однако испанский специалист связан контрактом с "Манчестер Сити" до 2021 года.В Аргентине разочарованы работой Хорхе Сампаоли и хотят видеть во главе сборной Гвардиолу. Именно ему хотят поручить подготовку команды к чемпионату мира 2022 года. Инициатива руководителей Ассоциации поддержана аргентинскими бизнесменами. Гвардиоле хотят предложить контракт с годовым окладом 12 миллионов евро.Однако сам тренер связан контрактом с "Манчестер Сити" до 2021 года, и досрочное расторжение чревато большими неустойками. Сам испанский специалист также пока не изъявлял желания возглавлять сборную какой-либо страны.