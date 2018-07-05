Посольство России в Лондоне опровергло слухи о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй направили приглашение посетить ЧМ-2018. Таким образом, британская пресса оконфузилась, распространяя ложную информацию.
Посольство России в Лондоне опровергло слухи о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй направили приглашение посетить ЧМ-2018. Таким образом, британская пресса оконфузилась, распространяя ложную информацию.
В посольстве отметили, что британская сторона сама приняла решение не посещать турнир на официальном уровне. "Мы никого специально не "завлекаем", но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с гостеприимством", – объяснили в дипломатическом представительстве.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что в стране никого не призывали бойкотировать футбольный турнир в России. Он подчеркнул, что на ЧМ-2018 поехали десять тысяч английских фанатов, несмотря на напряженность в отношениях Москвы и Лондона, передает .
Стоит отметить, что из-за возникшей ситуации британской прессе пришлось "переобуваться на ходу". Так, газета The Guardian поменяла формулировку своего материала, в котором говорится о том, что Россия якобы направила Терезе Мэй новое приглашение на ЧМ-2018. Отредактировать текст издание заставило опровержение Посольства России в Лондоне о том, что вообще существует какое-то персональное приглашение для премьера.
Ранее газета сообщала, что после победы сборной Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Москва отправила Мэй новое приглашение на грядущие игры с участием команды ее страны. Позже пресс-секретарь Посольства России в Великобритании эту информацию опроверг.
Напомним, что бойкотом на посещение матчей мундиаля власти Великобритании выражают протест приписываемому Кремлю отравлению в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Москва неоднократно заявляла, что для обвинения России в совершенном преступлении нет никаких оснований.