Посольство России в Лондоне опровергло слухи о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй направили приглашение посетить ЧМ-2018. Таким образом, британская пресса оконфузилась, распространяя ложную информацию.

Посольство России в Лондоне опровергло слухи о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй направили приглашение посетить ЧМ-2018. Таким образом, британская пресса оконфузилась, распространяя ложную информацию.В посольстве отметили, что британская сторона сама приняла решение не посещать турнир на официальном уровне. "Мы никого специально не "завлекаем", но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с гостеприимством", – объяснили в дипломатическом представительстве.Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что в стране никого не призывали бойкотировать футбольный турнир в России. Он подчеркнул, что на ЧМ-2018 поехали десять тысяч английских фанатов, несмотря на напряженность в отношениях Москвы и Лондона, передает .Стоит отметить, что из-за возникшей ситуации британской прессе пришлось "переобуваться на ходу". Так, газета The Guardian поменяла формулировку своего материала, в котором говорится о том, что Россия якобы направила Терезе Мэй новое приглашение на ЧМ-2018. Отредактировать текст издание заставило опровержение Посольства России в Лондоне о том, что вообще существует какое-то персональное приглашение для премьера.Ранее газета сообщала, что после победы сборной Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Москва отправила Мэй новое приглашение на грядущие игры с участием команды ее страны. Позже пресс-секретарь Посольства России в Великобритании эту информацию опроверг.Напомним, что бойкотом на посещение матчей мундиаля власти Великобритании выражают протест приписываемому Кремлю отравлению в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Москва неоднократно заявляла, что для обвинения России в совершенном преступлении нет никаких оснований.