Травмированный палец не помешает Артему Дзюбе биться с хорватами. По словам нападающего сборной России, его ничто не остановит.

Травмированный палец не помешает Артему Дзюбе биться схорватами. По словам нападающего сборной России, его ничто не остановит.Документальное подтверждение полученных поврежденийфутболист выложил на своей странице в Instagram. Фотографию изувеченного пальца Артем Дзюба сопроводилоптимистичной подписью. 29-летний форвард уверен, что эта травма не помешаетему проявить свои лучшие качества в матче 1/4 финала чемпионата мира противХорватии."Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм небывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня неостановит!", – написал российский футболист. "О Божеее! 😧 даже смотреть больно 😧", – не смогли сдержать своих эмоций комментаторы.Артем Дзюба стал одним из героев матча Россия-Испания, забивв основное гол с назначенного судьей одиннадцатиметрового. В итоге после сериипослематчевых пенальти команда победила испанцев со счетом 4:3.Напомним, западные СМИ вновь пытались обвинить россиян вупотреблении допинга – по их мнению, иначе наша сборная не смогла бы выиграть у"красной фурии". Основанием для бездоказательных утверждений сталафотография Дзюбы, сделанная во время игры 1,8 финала – на руке разглядели следот укола.Медики позже разъяснили, что ничего странного в такойотметине нет – у игроков обычно берут пробы крови перед матчем, в том числе ииз вены.Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля.Команды встретятся на поле стадиона "Фишт" в Сочи.