Неожиданную славу принес жительнице Краснодара ролик,
запечатлевший измену ее мужа. Выложенное на YouTube видео собрало полтора миллиона
просмотров и множество комментариев – как одобрительных, так и гневных.
Неожиданную славу принес жительнице Краснодара ролик,
запечатлевший измену ее мужа. Выложенное на YouTube видео собрало полтора миллиона
просмотров и множество комментариев – как одобрительных, так и гневных.
Канал Елены на видеохостинге называется "Мама отличника".
Жительница Краснодара рассказывала своим подписчикам об успехах своих двоих
детей.
Неожиданный репортаж был опубликован по возвращении
супружеской пары с отдыха в Анапе. Во время отпуска 60-летний муж Елены успел
завести роман с девушкой-аниматором. "Я возвращаюсь с завтрака и вижу, как
он играет с ней в настольный теннис. Мне сказал: "Мама, привет!". Я
заулыбалась и прошла мимо. Вообще позорище", – рассказала расстроенная
супруга своим подписчикам.
Елена не просто поделилась своей трагической историей, но
попросила у зрителей совета. В ответ получила 10 тысяч комментариев – как
поддерживающих, так и критичных. "Как это страшно и унизительно, но,
может, в этом есть и свои плюсы. Под зад коленом его и посвятить время себе
любимой", – утешали блогера одни пользователи. "До чего дошла
взрослая женщина ради просмотров! Я в шоке! Неужели ради хайпа можно снимать
все подряд?", – возмущались другие.
Помогли ли Елене советы – неизвестно. Тем не менее, она не
унывает. Собирается переехать от предателя к дочери, а потом снова отправиться
куда-нибудь отдохнуть. Ролик тем временем продолжает набирать просмотры – их
уже более полутора миллионов.
Как сообщает портал "Живая Кубань", блогерство
Елены – дело семейное. Собственный видеоблог с миллионом подписчиков есть у
старшей дочери Юлии, не отстают от нее и младшая Нина, и 14-летний сын Лева. Свои
блоги в YouTube и Instagram есть даже у внучки – маленькой Алисы.