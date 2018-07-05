Неожиданную славу принес жительнице Краснодара ролик, запечатлевший измену ее мужа. Выложенное на YouTube видео собрало полтора миллиона просмотров и множество комментариев – как одобрительных, так и гневных.

Неожиданную славу принес жительнице Краснодара ролик,запечатлевший измену ее мужа. Выложенное на YouTube видео собрало полтора миллионапросмотров и множество комментариев – как одобрительных, так и гневных.Канал Елены на видеохостинге называется "Мама отличника".Жительница Краснодара рассказывала своим подписчикам об успехах своих двоихдетей.Неожиданный репортаж был опубликован по возвращениисупружеской пары с отдыха в Анапе. Во время отпуска 60-летний муж Елены успелзавести роман с девушкой-аниматором. "Я возвращаюсь с завтрака и вижу, какон играет с ней в настольный теннис. Мне сказал: "Мама, привет!". Язаулыбалась и прошла мимо. Вообще позорище", – рассказала расстроеннаясупруга своим подписчикам.Елена не просто поделилась своей трагической историей, нопопросила у зрителей совета. В ответ получила 10 тысяч комментариев – какподдерживающих, так и критичных. "Как это страшно и унизительно, но,может, в этом есть и свои плюсы. Под зад коленом его и посвятить время себелюбимой", – утешали блогера одни пользователи. "До чего дошлавзрослая женщина ради просмотров! Я в шоке! Неужели ради хайпа можно сниматьвсе подряд?", – возмущались другие.Помогли ли Елене советы – неизвестно. Тем не менее, она неунывает. Собирается переехать от предателя к дочери, а потом снова отправитьсякуда-нибудь отдохнуть. Ролик тем временем продолжает набирать просмотры – ихуже более полутора миллионов.Как сообщает портал "Живая Кубань", блогерствоЕлены – дело семейное. Собственный видеоблог с миллионом подписчиков есть устаршей дочери Юлии, не отстают от нее и младшая Нина, и 14-летний сын Лева. Своиблоги в YouTube и Instagram есть даже у внучки – маленькой Алисы.