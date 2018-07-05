Вопросы, связанные с
наследством, так или иначе, касаются любого человека. И хоть порой родственники
стараются обходить эту тему стороной, дабы избежать ненужных конфликтов, разобраться
во всех нюансах и секретах Закона о наследстве лучше заранее.
Вопросы, связанные с
наследством, так или иначе, касаются любого человека. И хоть порой родственники
стараются обходить эту тему стороной, дабы избежать ненужных конфликтов, разобраться
во всех нюансах и секретах Закона о наследстве лучше заранее.
Так сохранить родственные
связи и сберечь свои нервные клетки, Dni.Ru
рассказала
адвокат Юлия Никифорова.
Так что же такое
наследство, как его не потерять и как с ним обходиться? Наследство – это имущество, обязательства и права наследователя,
передаваемые правопреемникам после его смерти. Унаследовать можно автомобиль,
дом, дачу, квартиру, картину, а также долги и обязательства перед третьими
лицами.
По закону наследство может
быть оставлено родственникам или завещано любому человеку: другу, коллеге,
знакомому. Когда есть завещание, это всегда упрощает ситуацию для родных и
близких, так как все, что завещал умерший, переходит в наследство только тому,
кто указан в завещании. Конфликты по этому поводу хоть и бывают, но значительно
реже, нежели когда завещание при жизни не было составлено. Практика оспаривания
завещаний, несомненно, есть, но это единичные случаи. И, если говорить
откровенно, нотариально составленное завещание оспорить практически невозможно.
Когда в наследство
вступают родные умершего, нередко возникают разногласия при разделе имущества.
Кому-то необходимо немедленно вступить в права наследования и поскорее начать
продавать имеющуюся в Испании недвижимость, а кто-то, наоборот, мечтает
сохранить подмосковную дачу или малогабаритную квартиру, доставшуюся от
родителей или бабушек-дедушек.
Наследство может быть как
неожиданным, так и вполне ожидаемым. И тут возникает вопрос: "Когда же можно начать
пользоваться и распоряжаться им?" Главное и в том, и в другом случае – не
пропустить срок, отведенный на вступление в наследство, а это – 6 месяцев со
дня смерти. Именно в этот период времени родные или близкие, а также те, кто
указан в завещании, должны заявить о себе у нотариуса и открыть наследственное
дело. Спустя полгода после открытия наследственного дела и сбора всех
необходимых документов вы получите документ, который подтверждает ваше право на
наследство – так называемое Свидетельство.
По закону с момента
получения Свидетельства о праве вступления в наследство вы уже являетесь
собственником движимого и недвижимого имущества, а также всего, что
унаследовали. Чтобы имущество продать или подарить, вам придется оформить право
собственности отдельно на каждый объект: дом, квартиру, автомобиль. Это может
занять еще от одного до нескольких месяцев.
Помимо движимого и
недвижимого имущества, очень часто в наследство остаются вклады и счета в
банках. Все денежные сбережения, находящиеся на банковских счетах, входят в
состав наследства на общих основаниях. И тут все просто: получив свидетельство
о наследстве, вы предъявляете его банку и получаете завещанные деньги.
Если
завещание на наследство утеряно
"Наличие оригинала
завещания обязательно!" – скажет вам любой юрист. Но что делать, если в случае
переезда, пожара и других экстраординарных случаев завещание утеряно?
Завещание всегда
заверяется нотариально. Если вам известно, у какого нотариуса оно было
оформлено, это значительно упростит процедуру восстановления оригинала: вам необходимо
будет просто подъехать с паспортом в нотариальную контору. Если же у вас нет
информации о том, какой нотариус помогал составлять завещание вашему
родственнику или близкому человеку, то вам следует обратиться в Нотариальную палату вашего города. Там вы напишете
заявление о восстановлении оригинала, и после того, как завещание будет
восстановлено, вы сможете вступить в права наследования.
Как
получить наследство, если прошло много лет
В жизни бывает всякое.
Случается, человек и не в курсе того, что от дальнего родственника ему осталось
наследство. Зачастую это скрывают другие заинтересованные родственники. Или же
попросту человек очень далеко живет, и не смог вовремя приехать, чтобы вступить
в свои права. В этом случае законодательство предусмотрело возможность получения
наследства по истечении пяти, десяти и более лет. Здесь есть два пути:
внесудебный и судебный. Бывали случаи, когда люди и не знали о существовании
своих родственников, от которых им в наследство достались, например, 6 соток в
дачном товариществе. Так вот, даже спустя годы после смерти владельца,
государство передавало эту землю во владение законным наследникам.
Нередко в дом вместе с утратой
близкого человека приходит еще одно горе – в виде размолвок между родными и
близкими из-за оставшегося наследства. Хочется предостеречь всех, кого
коснулась эта проблема: по законодательству наследство делится между родными по
очереди родства в равных долях, и что-либо оспаривать тут даже в судебном
порядке не имеет смысла – это будет пустая трата сил, нервов и средств.
Необходимо просто
получить консультацию у грамотного специалиста, который убережет от возможных
проблем и конфликтов вас и ваших родных. Иначе вы рискуете быть одурачены по
принципу Остапа Бендера: "Половина – моя, половина – наша".