Вопросы, связанные с наследством, так или иначе, касаются любого человека. И хоть порой родственники стараются обходить эту тему стороной, дабы избежать ненужных конфликтов, разобраться во всех нюансах и секретах Закона о наследстве лучше заранее.

Вопросы, связанные снаследством, так или иначе, касаются любого человека. И хоть порой родственникистараются обходить эту тему стороной, дабы избежать ненужных конфликтов, разобратьсяво всех нюансах и секретах Закона о наследстве лучше заранее.Так сохранить родственныесвязи и сберечь свои нервные клетки, Dni.Ruрассказалаадвокат Юлия Никифорова.Так что же такоенаследство, как его не потерять и как с ним обходиться? Наследство – это имущество, обязательства и права наследователя,передаваемые правопреемникам после его смерти. Унаследовать можно автомобиль,дом, дачу, квартиру, картину, а также долги и обязательства перед третьимилицами.По закону наследство можетбыть оставлено родственникам или завещано любому человеку: другу, коллеге,знакомому. Когда есть завещание, это всегда упрощает ситуацию для родных иблизких, так как все, что завещал умерший, переходит в наследство только тому,кто указан в завещании. Конфликты по этому поводу хоть и бывают, но значительнореже, нежели когда завещание при жизни не было составлено. Практика оспариваниязавещаний, несомненно, есть, но это единичные случаи. И, если говоритьоткровенно, нотариально составленное завещание оспорить практически невозможно.Когда в наследствовступают родные умершего, нередко возникают разногласия при разделе имущества.Кому-то необходимо немедленно вступить в права наследования и поскорее начатьпродавать имеющуюся в Испании недвижимость, а кто-то, наоборот, мечтаетсохранить подмосковную дачу или малогабаритную квартиру, доставшуюся отродителей или бабушек-дедушек.Наследство может быть какнеожиданным, так и вполне ожидаемым. И тут возникает вопрос: "Когда же можно начатьпользоваться и распоряжаться им?" Главное и в том, и в другом случае – непропустить срок, отведенный на вступление в наследство, а это – 6 месяцев содня смерти. Именно в этот период времени родные или близкие, а также те, ктоуказан в завещании, должны заявить о себе у нотариуса и открыть наследственноедело. Спустя полгода после открытия наследственного дела и сбора всехнеобходимых документов вы получите документ, который подтверждает ваше право нанаследство – так называемое Свидетельство.По закону с моментаполучения Свидетельства о праве вступления в наследство вы уже являетесьсобственником движимого и недвижимого имущества, а также всего, чтоунаследовали. Чтобы имущество продать или подарить, вам придется оформить правособственности отдельно на каждый объект: дом, квартиру, автомобиль. Это можетзанять еще от одного до нескольких месяцев.Помимо движимого инедвижимого имущества, очень часто в наследство остаются вклады и счета вбанках. Все денежные сбережения, находящиеся на банковских счетах, входят всостав наследства на общих основаниях. И тут все просто: получив свидетельствоо наследстве, вы предъявляете его банку и получаете завещанные деньги.Еслизавещание на наследство утеряно"Наличие оригиналазавещания обязательно!" – скажет вам любой юрист. Но что делать, если в случаепереезда, пожара и других экстраординарных случаев завещание утеряно?Завещание всегдазаверяется нотариально. Если вам известно, у какого нотариуса оно былооформлено, это значительно упростит процедуру восстановления оригинала: вам необходимобудет просто подъехать с паспортом в нотариальную контору. Если же у вас нетинформации о том, какой нотариус помогал составлять завещание вашемуродственнику или близкому человеку, то вам следует обратиться в Нотариальную палату вашего города. Там вы напишетезаявление о восстановлении оригинала, и после того, как завещание будетвосстановлено, вы сможете вступить в права наследования.Какполучить наследство, если прошло много летВ жизни бывает всякое.Случается, человек и не в курсе того, что от дальнего родственника ему осталосьнаследство. Зачастую это скрывают другие заинтересованные родственники. Или жепопросту человек очень далеко живет, и не смог вовремя приехать, чтобы вступитьв свои права. В этом случае законодательство предусмотрело возможность получениянаследства по истечении пяти, десяти и более лет. Здесь есть два пути:внесудебный и судебный. Бывали случаи, когда люди и не знали о существованиисвоих родственников, от которых им в наследство достались, например, 6 соток вдачном товариществе. Так вот, даже спустя годы после смерти владельца,государство передавало эту землю во владение законным наследникам.Нередко в дом вместе с утратойблизкого человека приходит еще одно горе – в виде размолвок между родными иблизкими из-за оставшегося наследства. Хочется предостеречь всех, когокоснулась эта проблема: по законодательству наследство делится между родными поочереди родства в равных долях, и что-либо оспаривать тут даже в судебномпорядке не имеет смысла – это будет пустая трата сил, нервов и средств.Необходимо простополучить консультацию у грамотного специалиста, который убережет от возможныхпроблем и конфликтов вас и ваших родных. Иначе вы рискуете быть одурачены попринципу Остапа Бендера: "Половина – моя, половина – наша".