В мэрии состоялось внеочередное заседание Горсовета. Народные избранники утвердили новый состав городской избирательной комиссии. Полномочия нынешней избирательной комиссии заканчиваются 15 июля. Соответственно, новый состав необходимо утвердить уже сейчас. В списке 10 человек. Выдвигали их политические партии, собрания по месту работы и месту жительства. Среди кандидатов - есть пенсионер, и безработный. А юрист Александр Посталакий, который в судах, как правило, представляет интересы КПРФ, в состав новой избирательной комиссии почему-то заявлен как домохозяин.

В мэрии состоялось внеочередное заседание Горсовета. Народные избранники утвердили новый состав городской избирательной комиссии. Полномочия нынешней избирательной комиссии заканчиваются 15 июля. Соответственно, новый состав необходимо утвердить уже сейчас. В списке 10 человек. Выдвигали их политические партии, собрания по месту работы и месту жительства. Среди кандидатов - есть пенсионер, и безработный. А юрист Александр Посталакий, который в судах, как правило, представляет интересы КПРФ, в состав новой избирательной комиссии почему-то заявлен как домохозяин.Вадим Кузьмин, председатель горизбиркома: "Из 10 человек, назначенных сегодня решением совета семь прежний состав, трое новых. Последних двух женщин мы не знаем, а вот Александр Семёнович был с правом совещательного голоса и не один раз в комиссии. Мы его хорошо знаем".За представленные кандидатуры народные избранники проголосовали единогласно. Первое заседание городской избирком проведёт 17 июля. На совете выберут председателя комиссии, его заместителя и секретаря.