Появились новые подробности расследования резонансного происшествия в британском городке Эймсбери, в результате которого в критическом состоянии были госпитализированы 40-летние мужчина и женщина. Правоохранители выяснили, чем были отравлены пострадавшие.

Появились новые подробности расследования резонансногопроисшествия в британском городке Эймсбери, в результате которого в критическомсостоянии были госпитализированы 40-летние мужчина и женщина. Правоохранителивыяснили, чем были отравлены пострадавшие.Состояние пациентов сейчасоценивается как критическое. Глава контртеррористического подразделения Скотланд‐Ярда заявил,что они пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипальс дочерью Юлией. Уголовноедело по факту произошедшего пока не возбуждено, в настоящее время проводитсярасследование."Сегодня контртеррористическое подразделение полиции подтвердило,что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическимвеществом "Новичок", – приводит сообщение британского ведомства телеканал .Стражи порядка заверили, что при расследовании инцидента будут сотрудничать сшироким кругом партнеров.Эймсбери находится в десяти километрах от Солсбери,где 4 марта были отравлены Скрипали. Скотленд-Ярд предположил, что второе ЧП носит"российский след".В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков назвал произошедшее 30 июня "мощным ударомпо "делу Скрипалей". "Солсбери выглядит как проклятое место: еще двоеотравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить простосмешно", – написал Пушков в своем Twitter. Он добавил, что здесь "что-то не так в самом британскомкоролевстве".С Пушковым согласен и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он уверен, что данный инцидент доказываетотсутствие "российского следа" в деле Скрипалей. По мнению Швыткина, инцидентстал следствием внутренних недоработок британской стороны. "Утечкисоответствующих веществ как раз происходят в Великобритании. И попыткапереложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону,она провалилась", – цитирует эксперта .