Появились новые подробности расследования резонансного
происшествия в британском городке Эймсбери, в результате которого в критическом
состоянии были госпитализированы 40-летние мужчина и женщина. Правоохранители
выяснили, чем были отравлены пострадавшие.
Появились новые подробности расследования резонансного
происшествия в британском городке Эймсбери, в результате которого в критическом
состоянии были госпитализированы 40-летние мужчина и женщина. Правоохранители
выяснили, чем были отравлены пострадавшие.
Состояние пациентов сейчас
оценивается как критическое. Глава контртеррористического подразделения Скотланд‐Ярда заявил,
что они пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль
с дочерью Юлией. Уголовное
дело по факту произошедшего пока не возбуждено, в настоящее время проводится
расследование.
"Сегодня контртеррористическое подразделение полиции подтвердило,
что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическим
веществом "Новичок", – приводит сообщение британского ведомства телеканал .
Стражи порядка заверили, что при расследовании инцидента будут сотрудничать с
широким кругом партнеров.
Эймсбери находится в десяти километрах от Солсбери,
где 4 марта были отравлены Скрипали. Скотленд-Ярд предположил, что второе ЧП носит
"российский след".
В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков назвал произошедшее 30 июня "мощным ударом
по "делу Скрипалей". "Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое
отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто
смешно", – написал Пушков в своем Twitter. Он добавил, что здесь "что-то не так в самом британском
королевстве".
С Пушковым согласен и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он уверен, что данный инцидент доказывает
отсутствие "российского следа" в деле Скрипалей. По мнению Швыткина, инцидент
стал следствием внутренних недоработок британской стороны. "Утечки
соответствующих веществ как раз происходят в Великобритании. И попытка
переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону,
она провалилась", – цитирует эксперта .