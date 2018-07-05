На подготовку к отопительному сезону будет выделено 1,9 миллионов рубле

На подготовку к отопительному сезону будет выделено 1,9 миллионов рублеВо Владимирской области в этому году планируют провести ремонтные работы к началу отопительного сезона.В городе построят 13 котельных, строительство восьми из них будет профинансировано из областного бюджета. В области также проведут модернизацию 25 километров тепловых трасс.На заседании под руководством вице-губернатора Лидии Смолиной была названа примерная сумма стоимости ремонтных работ - 1,9 миллионов рублей. Смолина просила уделить внимание качеству закупаемых материалов. В большей степени это касается сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, которые отапливаются угольными котельными. Она также обратила внимание на то, что главы муниципальных районов должны будут взять на контроль получение паспортов готовности территории к отопительному сезону.