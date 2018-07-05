Женщина не должна делать аборт ни при каких условиях. Детей посылает Бог, убеждена актриса Елена Захарова.

Женщина не должна делать аборт ни при каких условиях. Детейпосылает Бог, убеждена актриса Елена Захарова.Актриса Елена Захарова много снимается, выступает сконцертами. Ближе всего ей образ матери – такую роль, в частности, артисткасыграла в военной драме "Прощаться не будем", которая уже вышла впрокат.Сейчас Захарова занята в съемках фильма "Бабочка",которые проходят в Царицыне. Эта работа также ей близка и интересна – в картинеЕлена исполняет роль женщины, которая ждет ребенка."Врачи ей сообщили о том, что ребенок родится больным.Перед женщиной встает выбор: оставить ребенка или сделать аборт. Я убеждена втом, что ни при каких условиях женщина не может делать аборт. Детей посылаетБог, и никто не может убивать божьи творения. За это большая кара", -убеждена актриса.Сама Елена пережила трагедию: в 2011-м ее старшая дочь ввозрасте восьми месяцев умерла от вирусной инфекции. Вторая девочка родилась впрошлом году, и с ней актриса практически не расстается – даже берет с собой вгастрольные поездки.В военной драме "Прощаться не будем" Захарова сыграламать, потерявшую на войне сына. Ее героиня прикована к постели. Актриса призналасьв интервью изданию "Мир новостей", что для нее очень важна эта роль -матери, пережившей большое горе. Елена подчеркнула – нет ничего дороже ребенка.Актриса после родов очень быстро вернула былую форму. ЕленаЗахарова утверждает: лучший способ вернуть идеальную фигуру – это работа.