Женщина не должна делать аборт ни при каких условиях. Детей
посылает Бог, убеждена актриса Елена Захарова.
Женщина не должна делать аборт ни при каких условиях. Детей
посылает Бог, убеждена актриса Елена Захарова.
Актриса Елена Захарова много снимается, выступает с
концертами. Ближе всего ей образ матери – такую роль, в частности, артистка
сыграла в военной драме "Прощаться не будем", которая уже вышла в
прокат.
Сейчас Захарова занята в съемках фильма "Бабочка",
которые проходят в Царицыне. Эта работа также ей близка и интересна – в картине
Елена исполняет роль женщины, которая ждет ребенка.
"Врачи ей сообщили о том, что ребенок родится больным.
Перед женщиной встает выбор: оставить ребенка или сделать аборт. Я убеждена в
том, что ни при каких условиях женщина не может делать аборт. Детей посылает
Бог, и никто не может убивать божьи творения. За это большая кара", -
убеждена актриса.
Сама Елена пережила трагедию: в 2011-м ее старшая дочь в
возрасте восьми месяцев умерла от вирусной инфекции. Вторая девочка родилась в
прошлом году, и с ней актриса практически не расстается – даже берет с собой в
гастрольные поездки.
В военной драме "Прощаться не будем" Захарова сыграла
мать, потерявшую на войне сына. Ее героиня прикована к постели. Актриса призналась
в интервью изданию "Мир новостей", что для нее очень важна эта роль -
матери, пережившей большое горе. Елена подчеркнула – нет ничего дороже ребенка.
Актриса после родов очень быстро вернула былую форму. Елена
Захарова утверждает: лучший способ вернуть идеальную фигуру – это работа.