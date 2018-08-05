Здоровье певца Сергея Жукова вызвало серьезные опасения у коллег по цеху. Так, исполнитель Стас Костюшкин запустил в Сети акцию, призывая поклонников музыканта объединиться для поддержки кумира.

Здоровье певца Сергея Жукова вызвало серьезные опасения у коллег по цеху. Так, исполнитель Стас Костюшкин запустил в Сети акцию, призывая поклонников музыканта объединиться для поддержки кумира.После новости о госпитализации 42–летнего Сергея Жукова поклонники заметно обеспокоились состоянием здоровья певца. Из-за болезни солист группы "Руки вверх" был вынужден отменить свои ближайшие выступления.Вместе с поклонниками за Жукова переживают и его коллеги по цеху. Так, Стас Костюшкин предложил пользователям Сети поддержать кумира флешмобом.Музыкант опубликовал в своем Instagram видео со съемок клипа "Руки вверх", сопроводив его трогательным обращением. "Серега, человечище, будь здоров! И помни, что до старости нам еще спать и спать! Ребята, присоединяйтесь к флэшмобу #жуковбудьздоров, записывайте свои видео в поддержку Сергея", – написал Костюшкин.Стоит отметить, что к акции уже присоединились актриса Любовь Зайцева и продюсер Сергей Комиссаров. Поклонники, в свою очередь, продолжают записывать видео с полюбившимися песнями Сергея Жукова.Жуков отреагировал на добрые слова в свой адрес. Он выразил уверенность, что благодаря пожеланиям коллег и поклонников, а также стараниям медиков он скоро пойдет на поправку.Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Жуков опубликовал видео, в котором обратился к встревоженной общественности с информацией о госпитализации и нескольких операциях. Певец объяснил, что у него не было времени заняться здоровьем.