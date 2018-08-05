Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес объявил стране, что президент Николас Мадуро не пострадал от покушения. Ранения получили семь гвардейцев. Президент после покушения работает в обычном режиме.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес объявил стране, что президент Николас Мадуро не пострадал от покушения. Ранения получили семь гвардейцев. Президент после покушения работает в обычном режиме. Ожидается, что он в скором времени выступит с обращением к народу."Они потерпели неудачу, — сказал Родригес про тех, кто планировал покушение, — и будут всегда терпеть неудачу". Слова министра приводит венесуэльский телеканал TeleSUR.Ранее сообщалось, что на президента Боливарианской Республики было совершено неудачное покушение. Мадуро произносил речь в честь 81-й годовщины Боливарианской национальной гвардии на площади Боливара в Каракасе. Внезапно люди бросились прочь от трибуны: возле президента взорвался дрон. Также беспилотные аппараты были взорваны в некоторых других местах, где проводился праздничный парад. Однако Родригес подчеркнул, что в результате предварительных расследований стало ясно: целью покушения был именно президент Мадуро.