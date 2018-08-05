Екатерина Стриженова приняла участние в благотворительном мероприятии фонда Подари жизнь. Телеведущая помогает больным раком детям.

Екатерина Стриженова приняла участние в благотворительном мероприятии фонда "Подари жизнь". Телеведущая помогает больным раком детям.Стриженова не кричит на каждом углу о благотворительности и борьбе с раком. Актриса просто помогает тем, кто нуждается в ней.После одного из мероприятий, посвященных борьбе с раком, Екатерина выложила в Instagram видео. "После истории болезни начинается история побед! игры победителей -турнир для детей,которые смогли победить тяжелейший недуг – онкологию!!! Ребята возвращаются к обычной жизни– без больничных палат и изматывающих процедур (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – подписал ролик ведущая.Игры Победителей проворонит фонд "Подари Жизнь". С этой организацией тесно сотрудничает Чулпан Хаматова, а ведущим мероприятия, о котором рассказала Екатерина Стриженова, был Валдис Пельш.Поклонники телеведущей были восхищены ее стремлением помочь больным детям. Народ, обычно критикующий Екатерину, оставил десятки лестных комментариев."Это круто!!! Здоровья всем детям на планете и их родителям!" "Екатерина, мы с сыном на этих играх! Видели Вас! Спасибо за Ваши добрые слова", "Дай бог Вам здоровья", "Как хорошо знать ,что есть такие люди как все вы", – написали подписчики в комментариях к видео на странице Стриженовой.