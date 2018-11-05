12 человек стали жертвами наводнения на итальянском острове Сицилия. 10 из них, в том числе двое детей, были членами одной семьи. Их дом затопило из-за вышедшей из берегов реки. Еще двое (пожилая пара) в момент трагедии были в машине, которую смыло в реку.

12 человек стали жертвами наводнения на итальянском острове Сицилия. 10 из них, в том числе двое детей, были членами одной семьи. Их дом затопило из-за вышедшей из берегов реки. Еще двое (пожилая пара) в момент трагедии были в машине, которую смыло в реку.Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже отправился в терпящий бедствие регион. Накануне власти объявили высший уровень метеоопасности на Сицилии и Сардинии. Число жертв стихии в Италии за неделю превысило 20 человек, уточняет "Россия 24".