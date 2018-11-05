Исполняющий обязанности главного тренера московского Спартака Рауль Рианчо прокомментировал домашнее поражение красно-белых в игре 13-го тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского Урала. Он признался, что его команда отдала инициативу сопернику.

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал домашнее поражение красно-белых в игре 13-го тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала". Он признался, что его команда отдала инициативу сопернику."Мы не можем быть довольны счетом, игра состояла из двух частей. В первом тайме мы пытались организовывать атаки, играли дисциплинированно, а потом отдали инициативу сопернику", — приводит слова тренера "Спартака" РИА Новости.Также он объяснил, почему не выпустил на поле полузащитника Романа Еременко с первых минут матча. "Еременко два года не играл в футбол, я не могу просто отдать его на растерзание львам и свалить на него всю ответственность. Он будет постепенно входить в игру, наращивать ритм", — заявил Рианчо.Напомним, что во встрече 13-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2.