У кассира он украл телефон, а у одной из покупательниц - сумку

У кассира он украл телефон, а у одной из покупательниц - сумкуВ конце ноября этого года в дежурную часть полиции в Муроме поступило сообщение от 43-летней местной жительницы. Женщина-кассир рассказала, что кто-то украл её мобильный телефон в магазине, где она работает. Сумма ущерба превысила 8,5 тысяч рублей.Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник, пользуясь моментом отсутствия продавца, взял с ее рабочего места оставленный без присмотра смартфон.Спустя несколько часов ранее судимого 43-летнего местного жителя задержали в одном из кафе. Он во всем сознался.Оказалось, что совсем недавно мужчина совершил ещё одну кражу. Он украл сумку у покупательницы в супермаркете. Ущерб составил 43 тысячи рублей.Расследование уголовных дел продолжается.