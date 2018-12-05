Местный житель похитил телефон и женскую сумку, причин ущерб собственникам на сумму, более 50 000 рублей.

29 ноября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от 43-летней местной жительницы. Женщина, являющаяся работником одного из магазинов, сообщила, что был похищен её мобильный телефон. Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 8500 рублей.Полицейскими, прибывшими на место происшествия, в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено, что злоумышленник, пользуясь моментом отсутствия кассира, похитил с ее рабочего места оставленный без присмотра сотовый телефон.Приметы подозреваемого были переданы всем наружным службам полиции. Спустя несколько часов фигурант, ранее судимый 43-летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции в одном из кафе. В содеянном он сознался. При личном досмотре у задержанного был изъят похищенный сотовый телефон.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность злоумышленника к совершению ещё одной кражи, совершенной в ноябре. Подозреваемый похитил сумку у покупательницы в одном из супермаркетов. Пользуясь моментом, когда потерпевшая отвернулась к витрине, фигурант похитил сумку из продуктовой тележки и скрылся. Собственнице был нанесен ущерб в сумме 43 000 рублей.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Расследование уголовных дел продолжается. Проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.