Итоги грандиозного проекта по присвоению аэропортам имен великих людей подвели в прямом эфире программы 60 минут. Россияне проголосовали за имена 47 российских аэропортов. Еще в пяти городах пройдет второй тур голосования. Однако последнее слово остается за президентом, ему предстоит подписать документ о переименовании.

Итоги грандиозного проекта по присвоению аэропортам имен великих людей подвели в прямом эфире программы "60 минут". Россияне проголосовали за имена 47 российских аэропортов. Еще в пяти городах пройдет второй тур голосования. Однако последнее слово остается за президентом, ему предстоит подписать документ о переименовании."Сама идея прославлять наших соотечественников в топонимических названиях — будь это названия городов, областей, улиц, площадей, вокзалов и, в данном случае, аэропортов — это прекрасная идея и абсолютно позитивная. Я совершенно точно не оцениваю это как битву и даже как спор. Это называется голосованием в демократической стране. Люди обсуждают и голосуют. Это называется процесс не переименования, а доименования. Старые географические названия, закрепленные в соответствующих картах и таблицах авиакомпаний, никуда не денутся. Речь идет о дополнительном названии в честь наших выдающихся соотечественников. Мы предлагаем добавить к географическому названию имя собственное в честь тех людей, которыми мы имеем полное право гордиться и которые должны знать не только наши граждане, но и весь мир", — отметил в эфире программы "60 минут" министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.Специальные корреспонденты ВГТРК из главных аэропортов страны также прокомментировали итоги голосования.Из московского аэропорта Шереметьево спецкор ВГТРК Марина Громова: "Шарик" — ласково называют его в народе. Это самый большой аэропорт страны и главная воздушная гавань. Очень многие голосовали за присвоение ему имени Александра Сергеевича Пушкина. "Потому что Пушкин – это наше все и звучит гордо". Хотя в шорт-листе были и другие имена: Андрей Туполев, маршал Рокоссовский, Дмитрий Менделеев, Петр Чайковский, Федор Достоевский.Из симферопольского аэропорта спецкор Николай Долгачев рассказал, что с первых дней голосования определился основной лидер – Иван Айвазовский. В самом современном и зеленом аэропорту России, стены которого украшены живыми растениями, могут в будущем появиться инсталляции картин великого мариниста. Для крымчан он является объединяющим символом и оказался вне конкуренции. Хотя в шорт-листе были и Екатерина Великая, и Павел Нахимов, чьи имена неразрывно связаны с Крымом.Из петербургского аэропорта Пулково спецкор Екатерина Фисенко: всего 126 тысяч человек проголосовали по Петербургу, 46% отдали свой голос Петру Великому, 34% – Александру Невскому, 18% — Александру Пушкину. Петербург славен знаменитыми именами. В списке предлагаемых кандидатур были и Екатерина II, и Александр III, Иосиф Бродский, Сергей Есенин. В число великих предлагали добавить нашего современника — известного питерского певца Сергея Шнурова, но его кандидатуру общественность не поддержала.В грандиозном проекте участвовало почти 50 регионов и около 5 миллионов человек. Свой выбор они сделали путем голосования на сайте "Великие имена России", в социальных сетях, позвонив на горячую линию или заполнив анкету, полученную у волонтеров.Проект по присвоению аэропортам имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.