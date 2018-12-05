Это сняли камеры видеонаблюдения

Это сняли камеры видеонаблюденияНа днях появилась информация о том, что одному из заключенных «Владимирской централа» отрезали язык. Однако в УФСИН по Владимирской области этот слух опровергли, сообщают «».В ведомстве рассказывают, что язык он откусил себе сам. Его поступок зафиксировали камеры видеонаблюдения.По данным УФСИН, приговоренный к 18-ти годам лишения свободы мужчина в своей камере совершил акт членовредительства. Однако сделал он это в углу, который не снимает видеокамера. А после он вышел в зону видимости весь в крови.На место происшествия незамедлительно побежали резервная группа и медработник.«Осужденный откусил себе часть языка. Хирург медчасти и бригада скорой помощи остановили кровотечение. Мужчину этапировали в областную больницу в ИК-3. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказывает УФСИН.