Работа волонтеров делает общество добрее, устойчивее к внутренним и внешним потрясениям. У людей возникает чувство надеги, заявил Владимир Путин на Международном форуме добровольцев.

Работа волонтеров делает общество добрее, устойчивее к внутренним и внешним потрясениям. У людей возникает чувство надеги, заявил Владимир Путин на Международном форуме добровольцев.Президент отметил неоценимую помощь волонтеров больницам, хосписам, инвалидам, усилия добровольцев по защите окружающей среды, поддержку политических, спортивных и культурных мероприятий.Добровольческое движение будет продолжаться, добавил Владимир Путин, оно не закончится в 2018 году. Государство, с свою очередь, и дальше будет оказывать помощь волонтерам. Этому вопросу, кстати, посвятят заседание Госсовета.Также на форуме президент присвоил звание "Доброволец России-2018" волонтеру из Смоленской области Антону Коротченко. Он автор проекта "Здоровое село". В рамках этой программы врачи местного государственного медицинского университета выезжают в небольшие населенные пункты области, где читают лекции и оказывают медицинскую помощь.