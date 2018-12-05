Важным условием успеха президента России на международной
арене назвали знание географии. Статью о хороших познаниях лидера в этой научной области опубликовала
французская газета Le Figaro.
Важным условием успеха президента России на международной
арене назвали знание географии. Статью о хороших познаниях лидера в этой научной области опубликовала
французская газета Le Figaro.
Автор материала утверждает, что именно благодаря знанию географии и
культуры других стран Владимиру Путину удается проводить успешную внешнюю политику.
"Сирия, Грузия, Украина... Многие годы вмешательство России в дела других
государств было успешным. Такой геополитический успех стал возможен благодаря
знаниям Путина в географии – дисциплине, которой на Западе не уделяют должного
внимания", – пишет он.
Журналист приводит в качестве примера выступление министра
сельского хозяйства Александра Ткачева в октябре прошлого года. Чиновник
предложил экспортировать свинину в Индонезию. Глава России напомнил, что Индонезия
считается страной с самым большим мусульманским населением в мире, а,
значит, свинина не будет популярным товаром среди жителей.
Такое хорошее знание географии, по мнению автора, Путин приобрел во время учебы в советской школе и службы в КГБ. Кроме того, президент является председателем
попечительского совета Русского географического общества и иногда принимает участие
в его собраниях.
В этой статье во французском издании также рассказывается о том,
как эта дисциплина преподается в зарубежных учебных заведениях. Оказывается, что
в Соединенных Штатах география не является обязательным предметом в средних
школах, во Франции ей тоже уделяют мало внимания.
Журналист сравнил Путина с другими мировыми лидерами. Так, бывший американский президент Джордж Буш-младший и экс-лидер Франции Николя Саркози не знали, чем отличаются сунниты от шиитов. Глава Белого дома Дональд Трамп путает Австрию и
Австралию, а французский президент Эммануэль Макрон называет Гвиану островом.