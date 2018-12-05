Важным условием успеха президента России на международной арене назвали знание географии. Статью о хороших познаниях лидера в этой научной области опубликовала французская газета Le Figaro.

Важным условием успеха президента России на международнойарене назвали знание географии. Статью о хороших познаниях лидера в этой научной области опубликовалафранцузская газета Le Figaro.Автор материала утверждает, что именно благодаря знанию географии икультуры других стран Владимиру Путину удается проводить успешную внешнюю политику."Сирия, Грузия, Украина... Многие годы вмешательство России в дела другихгосударств было успешным. Такой геополитический успех стал возможен благодарязнаниям Путина в географии – дисциплине, которой на Западе не уделяют должноговнимания", – пишет он.Журналист приводит в качестве примера выступление министрасельского хозяйства Александра Ткачева в октябре прошлого года. Чиновникпредложил экспортировать свинину в Индонезию. Глава России напомнил, что Индонезиясчитается страной с самым большим мусульманским населением в мире, а,значит, свинина не будет популярным товаром среди жителей.Такое хорошее знание географии, по мнению автора, Путин приобрел во время учебы в советской школе и службы в КГБ. Кроме того, президент является председателемпопечительского совета Русского географического общества и иногда принимает участиев его собраниях.В этой статье во французском издании также рассказывается о том,как эта дисциплина преподается в зарубежных учебных заведениях. Оказывается, чтов Соединенных Штатах география не является обязательным предметом в среднихшколах, во Франции ей тоже уделяют мало внимания.Журналист сравнил Путина с другими мировыми лидерами. Так, бывший американский президент Джордж Буш-младший и экс-лидер Франции Николя Саркози не знали, чем отличаются сунниты от шиитов. Глава Белого дома Дональд Трамп путает Австрию иАвстралию, а французский президент Эммануэль Макрон называет Гвиану островом.