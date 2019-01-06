В украинской Виннице выселили общину храма святого Александра Невского при школе милиции. Причиной стал отказ переходить под юрисдикцию новой церкви Украины. Вот вам и результаты томоса, — с горечью констатировал настоятель храма, протоиерей Виктор Парандюк.

В украинской Виннице выселили общину храма святого Александра Невского при школе милиции. Причиной стал отказ переходить под юрисдикцию "новой церкви" Украины.Как сообщил настоятель храма, протоиерей Виктор Парандюк, община храма святого Александра Невского 15 лет устанавливала над храмом купол, а в субботу, 5 января, из-за отказа переходить в Поместную церковь Украины людям пришлось его демонтировать. По его словам, общину выселили из помещения с имуществом."Вот вам и результаты томоса", — с горечью констатировал Парандюк, слова которого приводит РИА Новости.Храм святого благоверного князя Александра Невского был создан в контрольно-пропускном пункте высшего профессионального училища департамента государственной службы охраны при МВД Украины. Сначала там была молельная комната для преподавателей и курсантов училища, а также для курсантов пожарного училища, которое находится поблизости. А потом там создали храм.Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос автокефалии "новой церкви" Украины. Киевские власти рассчитывают, что церемония вручения томоса состоится 6 января, в праздник Богоявления. Об этом же сообщала резиденция патриарха Фанар. Однако, как выясняется, никто не знает, а что, собственно, написано в томосе.