Во Владимире в районе ТЭЦ нашли тело 66-летнего мужчины. Как сообщает источник «Шестого канала», пенсионер с осени прошлого года числился пропавшим. Он сбежал из больницы №5 в Добром. Дедушка

Во Владимире в районе ТЭЦ нашли тело 66-летнего мужчины. Как сообщает источник «Шестого канала», пенсионер с осени прошлого года числился пропавшим. Он сбежал из больницы №5 в Добром. Дедушка находился в депрессии – он боялся, что врачи обнаружат у него онкологию. В какой-то момент пациент просто покинул медучреждение и, по всей видимости, потерялся. В полицию