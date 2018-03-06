Дима Билан обнародовал новое фото, которое стало сенсацией среди его поклонников. На снимке популярный исполнитель снят в весьма пикантном виде.

Дима Билан обнародовал новое фото, которое стало сенсацией среди его поклонников. На снимке популярный исполнитель снят в весьма пикантном виде.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан, гастролирующий туром "Опять 35", пожаловался на недосып из-за бесконечных переездов и, по всей видимости, именно этим обусловлено появление в его ленте столь пикантного кадра. "Я просто сплю .. и кажется от переезда не выспался , но уже расписал на сегодня программу в #волгоград !!! Сводки будут !!" – написал Билан.На фотографии популярный исполнитель запечатлен лежащим в кровати. Артист облачен в серые футболку и трусы. Собственно, именно последний предмет одежды и привлек внимание многочисленных подписчиков. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Димы. Одни посмеялись, а другие обвинили певца в разврате."трусы пушап........)))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "провокация!!!!", "Отличное фото! Прекрасный ракурс!", "Ну Димуха дает, а что ...мужик вот и торчит)))", "А что же мы подложили в трусишки а???😂😂", "Чувак тут же дети 😁😂", "Ой! Дима!!!! Открываю истаграм а там ты😊❤️в кроватке😲 Как я тебя обожаю😘😘😘ты такой классный!👌👌👌обожаю тебя💋💋💋💋💋", "Тощие ноги", "Картоху в трусы напихал😂😂😂", "Как не стыдно!", "перебор", "Позор!" – высказались пользователи Сети.К слову, ранее похожий кадр на своей страничке опубликовал певец Витас.Лица на снимке не видно, но зато можно рассмотреть голые ноги и смешные трусы артиста, украшенные портретом Губки Боба из одноименного мультфильма. "Интима нет", – гласит надпись на исподнем. Но, судя по тому, как вздыблено на исполнителе белье, к интиму он всегда готов.