Состоялась первая в истории встреча лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с высокопоставленными гостями из Южной Кореи. Это произошло в Пхеньяне на торжественном обеде.

Состоялась первая в истории встреча лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с высокопоставленными гостями из Южной Кореи. Это произошло в Пхеньяне на торжественном обеде.В делегацию из Сеула вошли 10 человек, передает телеканал "Россия 24". Среди них — директор национальной разведки, советники по безопасности и представители министерства обороны.Во время встречи они передали Ким Чен Ыну личное письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. На переговорах обсуждалась тема нормализации двусторонних отношений, в том числе перспектива межкорейского саммита.