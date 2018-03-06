Манчестер Юнайтед победил в матче 29-го тура английской премьер-лиги лондонский Кристал Пэлас на поле соперника 3:2. Эта победа позволила команде Жозе Моуринью вернуться на второе место.

"Манчестер Юнайтед" победил в матче 29-го тура английской премьер-лиги лондонский "Кристал Пэлас" на поле соперника 3:2. Эта победа позволила команде Жозе Моуринью вернуться на второе место."Манчестер Юнайтед" – крайне неудобный соперник для "Кристал Пэлас". Свою последнюю победу на "красными дьяволами" лондонские "орлы" одержали в 1991 году, то есть еще до учреждения премьер-лиги. Поэтому находящийся в хоне вылета "Пэлас" вышел на игру предельно мотивированным.И уже на 11 минуте "Кристал Пэлас" добился успеха благодаря удару Энди Таунсенда. Этот гол остался единственным в первом тайме, а вначале второго защитник "орлов" Патрик ван Анхольт убежал один на один с вратарем гостей Давидом Де Хеа и забил второй мяч. Над затянувшейся безвыигрышной серии "Пэласа" нависла угроза.Но "Манчестер Юнайтед" не думал сдаваться. Крис Смоллинг после розыгрыша углового отыграл один гол. Гости усилили давление. И на 76 минуте Ромелу Лукаку сумел нанести точный удар. А уже в добавленное арбитром время Неманья Матич мощно пробил из-за линии штрафной и в третий раз поразил ворота Уэйна Хеннесси. "Манчестер Юнайтед" выиграл 3:2, подтвердив репутацию крайне неудобного для "Кристал Пэлас" соперника.