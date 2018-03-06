Работы на территории бывшего Московского судоремонтного завода на юге Москвы планируется завершить в 2024 году. На месте большой промзоны построят жилые дома и деловой центр.

Работы на территории бывшего Московского судоремонтногозавода на юге Москвы планируется завершить в 2024 году. На месте большойпромзоны построят жилые дома и деловой центр.Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, сейчас натерритории бывшего завода идет строительство нового современного жилого района,включающего жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, многоэтажныйгаражный комплекс, офисно-деловой центр, а также торговые и офисные помещенияна первых этажах зданий.Заместитель мэра отметил, что новый комплекс рассчитан почтина четыре тысячи жителей, при этом на объектах инфраструктуры будет создано 960рабочих мест. Большое внимание уделяется и благоустройству территории. Объектсдается очередями, все работы на нем завершатся не ранее 2024 года."Инвестор принял решение о благоустройстве набережной научастке протяженностью полтора километра. Здесь появятся пешеходные, беговые ивелосипедные дорожки, беседки, причалы и маяк", – сообщил Марат Хуснуллин.Потенциал строительства на территории столичных промзон поутвержденным проектам планировок составляет около 38 миллионов квадратныхметров недвижимости. При этом, с октября 2011 года на территории реорганизуемыхпромышленных и производственных зон введено в эксплуатацию 436 объектов общейплощадью более 10 миллионов квадратных метров.Напомним, что В 2011-2016 годах в Москве утвержден 61 проектпланировки промзон. Из наиболее значимых территорий, находящихся в активнойстадии реализации – завод имени Лихачева, Тушинский аэродром, завод "Серп иМолот" и Московский зеркальный комбинат.