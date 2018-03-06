Потерпевшая оставила гитару рядом со шкафчиками, т.к. инструмент не помещался в ячейку для хранения, и прошла за покупками в торговый зал. Вернувшись, она обнаружила ее пропажу...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Преображенское задержал подозреваемого в краже гитары.В территориальный отдел полиции обратилась 69-летняя женщина, работающая в одной из столичных школ учителем музыки. Она рассказала, что из помещения продуктового магазина, расположенного на 2-й Пугачевской улице, была похищена ее гитара.По словам потерпевшей, так как инструмент не помещался в ячейку для хранения, она оставила его рядом со шкафчиками, и прошла за покупками в торговый зал. Вернувшись, она обнаружила пропажу гитары.Сотрудник полиции задержал подозреваемого по месту жительства. Им оказался 35-летний москвич. По словам подозреваемого, похищенное предназначалось в качестве подарка его девушке, которая хотела научиться играть на гитаре. Музыкальный инструмент возвращен законной владелице.По данному факту дознанием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73