В дежурную часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте поступило заявление от мужчины, жителя Владимирской области, который пояснил, что в вечернее время на 4 платформе железнодорожной ..

В дежурную часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте поступило заявление от мужчины, жителя Владимирской области, который пояснил, что в вечернее время на 4 платформе железнодорожной станции Владимир малоизвестный мужчина, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, похитил у него из заднего карма брюк около 20 тыс. рублей.По данному факту отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела задержали подозреваемого. Им оказался 30 – летний житель города Иваново, Владимирской области, ранее судимый по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть человека», также он дал признательные показания и сознался в содеянном. Похищенное имущество изъяли.Выяснилось, что молодой человек, находясь около вокзала, заметил нетрезвого мужчину. Воспользовавшись его состоянием, он вошел в доверие и решил проводить его на поезд. При подходе поезда на платформу, мужчина оттолкнул потерпевшего и выхватил из заднего кармана его брюк денежные средства и скрылся с места прошествии.Наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, является принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.