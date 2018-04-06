Депутаты из Единой России подготовят к отчету премьера в Госдуме свои вопросы. Об этом сообщил после встречи с Дмитрием Медведевым руководитель фракции Сергей Неверов.

Депутатыиз "Единой России" подготовят к отчету премьера в Госдуме своивопросы. Об этом сообщил после встречи с Дмитрием Медведевым руководительфракции Сергей Неверов.Пословам политика, во фракцию из регионов поступают вопросы, адресованные главеправительства и министрам. До 11 апреля депутаты систематизируют их иобязательно донесут до адресатов. В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы АлександрЖуков назвал предстоящий отчет премьер-министра особенным."Этоне просто отчет за 2017 год, по сути это – отчет за шесть лет. Думаю, что депутатовбудет интересовать то, как министры видят выполнение основных тезисов посланияпрезидента Федеральному собранию, которые касаются вопросов развития экономики,промышленности и сельского хозяйства", – сказал Жуков.Подводяпромежуточный итог работы с правительством, руководитель координационногосовета по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия", депутатАндрей Исаев отметил, что во время отчета правительства в Думе депутаты будутговорить, в том числе, на тему реализации социальных инициатив партии.Парламентарийнапомнил, что за последние годы удалось решить много проблем в этой сфере,отметив серьезные положительные сдвиги в реформе здравоохранения, в оснащениишкол и обеспечении мест в детских садах. Но остаются, по словам Исаева, инерешенные вопросы.Мыдолжны войти в мировой клуб "80+", создать программу активногодолголетия, обеспечить устойчивый рост доходов населения.Напомним, чтодепутаты из "Единой России" встретились сегодня с премьер-министромДмитрием Медведевым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что нижнейпалате парламента удалось выстроить конструктивный диалог с правительством. Онуказал на то, что это было бы невозможно без личной поддержки Медведева.Спикер отметил, что в законотворческом процессе многоучастников, но правительство в немзанимает особое место. "За прошедший период каждый второй законопроект,принятый Госдумой, внесен правительством. Это хороший результат как дляправительства, так и для Госдумы", – сказал Володин.Дмитрий Медведев начал свою речь с заявления о том,что Дума и правительство вышли на принципиально новый уровень взаимодействия. Глава "Единой России" также призвалдепутатов решить вопрос о внесенных в парламент, но не рассмотренныхзаконопроектах.Напомним, на 11 апреля запланировано выступлениеДмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Напрошлой неделе премьер начал серию консультаций с представителями думскихфракций: 28 марта он провел первую встречу с представителями ЛДПР, 4 апрелябыла консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреляглава правительства встретился с парламентариями "Единой России".