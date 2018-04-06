Депутаты
из Единой России подготовят к отчету премьера в Госдуме свои
вопросы. Об этом сообщил после встречи с Дмитрием Медведевым руководитель
фракции Сергей Неверов.
Депутаты
из "Единой России" подготовят к отчету премьера в Госдуме свои
вопросы. Об этом сообщил после встречи с Дмитрием Медведевым руководитель
фракции Сергей Неверов.
По
словам политика, во фракцию из регионов поступают вопросы, адресованные главе
правительства и министрам. До 11 апреля депутаты систематизируют их и
обязательно донесут до адресатов. В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр
Жуков назвал предстоящий отчет премьер-министра особенным.
"Это
не просто отчет за 2017 год, по сути это – отчет за шесть лет. Думаю, что депутатов
будет интересовать то, как министры видят выполнение основных тезисов послания
президента Федеральному собранию, которые касаются вопросов развития экономики,
промышленности и сельского хозяйства", – сказал Жуков.
Подводя
промежуточный итог работы с правительством, руководитель координационного
совета по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия", депутат
Андрей Исаев отметил, что во время отчета правительства в Думе депутаты будут
говорить, в том числе, на тему реализации социальных инициатив партии.
Парламентарий
напомнил, что за последние годы удалось решить много проблем в этой сфере,
отметив серьезные положительные сдвиги в реформе здравоохранения, в оснащении
школ и обеспечении мест в детских садах. Но остаются, по словам Исаева, и
нерешенные вопросы.
Мы
должны войти в мировой клуб "80+", создать программу активного
долголетия, обеспечить устойчивый рост доходов населения.
Напомним, что
депутаты из "Единой России" встретились сегодня с премьер-министром
Дмитрием Медведевым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что нижней
палате парламента удалось выстроить конструктивный диалог с правительством. Он
указал на то, что это было бы невозможно без личной поддержки Медведева.
Спикер отметил, что в законотворческом процессе много
участников, но правительство в нем
занимает особое место. "За прошедший период каждый второй законопроект,
принятый Госдумой, внесен правительством. Это хороший результат как для
правительства, так и для Госдумы", – сказал Володин.
Дмитрий Медведев начал свою речь с заявления о том,
что Дума и правительство вышли на принципиально новый уровень взаимодействия. Глава "Единой России" также призвал
депутатов решить вопрос о внесенных в парламент, но не рассмотренных
законопроектах.
Напомним, на 11 апреля запланировано выступление
Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На
прошлой неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских
фракций: 28 марта он провел первую встречу с представителями ЛДПР, 4 апреля
была консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля
глава правительства встретился с парламентариями "Единой России".