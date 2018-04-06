Остались без техники из-за проблем с электричеством. Скачок напряжения вывел из строя бытовые приборы в одном из многоквартирных домов Ставрово. Люди просидели без света почти весь день и теперь вынуждены чинить технику за свой счёт. В аварии пострадала каждая квартира многоэтажки. Кто должен оплачивать людям ремонт? Разбиралась Валерия Саенко.

06.04.2018Остались без техники из-за проблем с электричеством. Скачок напряжения вывел из строя бытовые приборы в одном из многоквартирных домов Ставрово. Люди просидели без света почти весь день и теперь вынуждены чинить технику за свой счёт. В аварии пострадала каждая квартира многоэтажки. Кто должен оплачивать людям ремонт? Разбиралась Валерия Саенко.(пос. Ставрово)-Когда мы сюда прибежали отключить, обесточить дом, потому что у жителей горела аппаратура, до двери нельзя было дотронуться. На ней сидела фаза.Щиток под напряжением, в квартирах - дым. От аварии в доме бытовая техника испортилась в каждой квартире. Галина смотрела новости, когда телевизор задымился и выключился. Теперь, сколько женщина не жмет на кнопку, кино не идет. Скачок напряжения произошел 3-его апреля в разгар рабочего дня. Дома в тот момент были только пенсионеры.Алексей Мухин, житель дома №14 по ул. Комсомольская: "Когда я включил в прихожей свет, произошёл взрыв. Люстра вспыхнула, тут же погасла. Мы сразу в подъезде стали выключать пакетники, обесточивать квартиры, по соседям предупреждать. А в этот момент, супруга сказала, что холодильник задымился".Весь оставшийся день люди просидели без света. Электрики искали причину скачка напряжения. Выяснилось, между трансформаторной будкой и домом случился прорыв кабеля. К пятиэтажке по воздуху протянули временные провода. А люди принялись подсчитывать убытки. Предприимчивые дельцы уже расклеяли объявления о ремонте техники. Реанимировать бытовые приборы приходится за свой счёт.Вера Макарова, житель дома №14 по ул. Комсомольская: "Заполыхали лампочки у нас, я все выключила. Но не успела. Сгорели у нас 2 телевизора. В какую сумму встал ремонт? - 4 тысячи за телевизор, сказали возьмут, а тот, который не подлежит ремонту, если и сделают, то тысячи 2".Алексей Мухин, житель дома №14 по ул. Комсомольская: "Я уже в первый же день вызывал мастера вечером, холодильник нам отремонтировали. 2800 я заплатил за ремонт холодильника. В районе 2-х тысяч - люстра, где-то тысяч выйдёт".Убытки в каждой квартире. У одних жильцов в негодность пришла стиральная машина, у других сломалась микроволновая печь. Жильцы вместе с ТСЖ составляют претензии, но кто будет возмещать ущерб? За прошлый год, уверяют жильцы, у них сменилось 3 ресурсоснабжающих организации. И все от ответственности за аварию открещиваются.Андрей Фролов, председатель ТСЖ: "Шапка в этих претензиях, они с первого апреля переименовались в другую организацию, мы даже не знаем, какую шапку заполнять и куда эти претензии выносить. Мы звоним в энергосбытовую компанию, там говорят, кабель не наш, мы звоним туда, куда кабель относится, в горэлектросети, они говорят: "Обращайтесь к тому, кому вы платите".Путаница с компаниями в области, действительно, была. Прежний поставщик энергии - "Владимирэнергосбыт" ушел с рынка, накопив около полутора миллиардов долгов. Его место временно занял "Владимиэнерго". Но с 1 апреля жители этого дома в Ставрово платят новому постоянному ресурснику ООО Энергосбыт "Волга". Именно в их собинский офис и нужно обращаться с заявлением о неисправной технике.Татьяна Серова, зам. генерального директора ООО "Энергосбыт "Волга": "Мы комиссию собираем вместе с представителями "Владимирэнерго" "МРСК Центра и Приволжья", выясняем причины, которые привели к неисправности техники, и уже, действительно, если будет подтверждено, что имел факт скачок напряжения, то жителям будет произведён возврат денег".Для компенсации расходов одной претензии мало. Жильцы дома должны предоставить документы, которые подтвердят, что техника вышла из строя именно из-за скачка напряжения. Такое заключение могут сделать специалисты по ремонту. Тем же, у кого бытовые приборы уже не подлежат ремонту, нужно найти чеки на неисправную аппаратуру. Что же касается причин аварии, то в них специалисты ещё будут разбираться.Метки: ЖКХ, электроэнергия, Ставрово, свет, авария, напряжение, ресурсник, Энергосбыт "Волга"