Погода портится. В субботу, 7 апреля, в регионе ожидается сильный ветер. На территории области порывы будут достигать 18 метров в секунду. Главное управление МЧС по области напоминает, ухудшение погоды повышает риски происшествий и может вызвать порывы линий электропередач, обрушение широкоформатных конструкций и старых деревьев.

06.04.2018Погода портится. В субботу, 7 апреля, в регионе ожидается сильный ветер. На территории области порывы будут достигать 18 метров в секунду. Главное управление МЧС по области напоминает, ухудшение погоды повышает риски происшествий и может вызвать порывы линий электропередач, обрушение широкоформатных конструкций и старых деревьев. Сильный ветер может спровоцировать и ДТП. Спасатели рекомендуют, оставить личный транспорт в безопасном месте, а при передвижении проявлять осмотрительность.Метки: МЧС, погода, ветер, происшествие, порыв ЛЭП, авария