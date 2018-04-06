В Кремле 6 апреля состоялась церемония вручения
премии в области литературы и искусства для детей и юношества. После
торжественной части прошел банкет для деятелей культуры.
В Кремле 6 апреля состоялась церемония вручения
премии в области литературы и искусства для детей и юношества. После
торжественной части прошел банкет для деятелей культуры.
Во время мероприятия
президенту России Владимиру Путину не подали бокал с шампанским. Когда же бокал
для главы государства нашелся, российский лидер остроумно отшутился.
С присущим ему
юмором, Путин сказал, что выпьет немного у музыканта и дирижера Юрия Башмета.
"Мы с Башметом из одного бокала пьем", – цитирует президента Life.ru. Затем он взял бокал и пригубил шампанское.
Позже дирижер спросил
разрешения у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова оставить этот бокал
себе на память. В ответ Песков поздравил Башмета с приобретением бокала.
Премия президента в области литературы и искусства
присуждается с 2013 года. Всего учреждены три награды в 2,5 миллиона рублей
каждая. В частности, в этом году награду получит автор
рок-оперы "Юнона и Авось", композитор Алексей Рыбников.
Ранее курьезный
случай произошел во время визита Владимира Путина в Анкару, под занавес пресс-конференции
с ним, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и
главой Ирана Хасаном Рухани. Когда президент России стал подниматься, к нему в
панике подбежал сотрудник службы безопасности и схватил его стул. То же самое
сделали и со стульями иностранных коллег Путина. Судя по всему, таким
образом в Турции решили подстраховаться, чтобы предметы мебели не упали.