В Кремле 6 апреля состоялась церемония вручения премии в области литературы и искусства для детей и юношества. После торжественной части прошел банкет для деятелей культуры.

В Кремле 6 апреля состоялась церемония врученияпремии в области литературы и искусства для детей и юношества. Послеторжественной части прошел банкет для деятелей культуры.Во время мероприятияпрезиденту России Владимиру Путину не подали бокал с шампанским. Когда же бокалдля главы государства нашелся, российский лидер остроумно отшутился.С присущим емуюмором, Путин сказал, что выпьет немного у музыканта и дирижера Юрия Башмета."Мы с Башметом из одного бокала пьем", – цитирует президента Life.ru. Затем он взял бокал и пригубил шампанское.Позже дирижер спросилразрешения у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова оставить этот бокалсебе на память. В ответ Песков поздравил Башмета с приобретением бокала.Премия президента в области литературы и искусстваприсуждается с 2013 года. Всего учреждены три награды в 2,5 миллиона рублейкаждая. В частности, в этом году награду получит авторрок-оперы "Юнона и Авось", композитор Алексей Рыбников.Ранее курьезныйслучай произошел во время визита Владимира Путина в Анкару, под занавес пресс-конференциис ним, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом иглавой Ирана Хасаном Рухани. Когда президент России стал подниматься, к нему впанике подбежал сотрудник службы безопасности и схватил его стул. То же самоесделали и со стульями иностранных коллег Путина. Судя по всему, такимобразом в Турции решили подстраховаться, чтобы предметы мебели не упали.