Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по «обналичиванию» и транзиту денежных средств. Доход они получали в виде комиссионного вознаграждения...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по «обналичиванию» и транзиту денежных средств. Доход злоумышленники получали в виде комиссионного вознаграждения.Для перечисления денежных средств участники группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».Установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемые извлекли доход на общую сумму около 54 млн рублей.В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом противоправном деянии, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28