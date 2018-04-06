Мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру, расположенную в Югорском проезде, наркозависимым людям с целью потребления запрещенных веществ...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ярославский ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Установлено, что житель столицы, безработный 34-летний мужчина, неоднократно предоставлял свою квартиру, расположенную в Югорском проезде, наркозависимым людям с целью потребления запрещенных веществ.В ходе обследования помещения полицейские изъяли различные предметы и приспособления, используемые для употребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Ярославский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29