Представились сотрудниками водоканала и обманули доверчивых пенсионеров. По квартирам владимирцев продолжают ходить продавцы сомнительных товаров. В этот раз под предлогом проверки водопроводных труб. Люди с красными корочками убедили сразу нескольких пенсионеров в необходимости купить фильтр для воды за 27 тысяч рублей. А это почти в 10 раз больше их рыночной стоимости. Татьяна Данилова расскажет подробнее.

06.04.2018Представились сотрудниками водоканала и обманули доверчивых пенсионеров. По квартирам владимирцев продолжают ходить продавцы сомнительных товаров. В этот раз под предлогом проверки водопроводных труб. Люди с красными корочками убедили сразу нескольких пенсионеров в необходимости купить фильтр для воды за 27 тысяч рублей. А это почти в 10 раз больше их рыночной стоимости. Татьяна Данилова расскажет подробнее.(пр-т Ленина)Была, как под гипнозом. Анне Алексеевне 80 лет, и сейчас женщина понимает, что впускать незнакомых людей в свою квартиру не стоило. На питьевую воду из-под крана она никогда не жаловалась. Но вот пришли люди, якобы из горводоканала, и убедили её купить этот очистной фильтр. За 27 тысяч рублей.Анна Ярославцева, житель дома №27а: "Позвонили и сказали, что из горводоканала, проверять трубы, и я, старая вешалка, пустила их. И начали мне мозги вправлять, что у нас очень плохая вода, что надо фильтр ставить, что мы ставили вопрос, чтобы общий фильтр поставили. Это очень дорого, а вот индивидуальный, а вы пенсионерка, и муж у вас инвалид"У Анны Ярославцевой, действительно, муж – лежачий инвалид. Деньги, отложенные на лекарство, пришлось отдать за фильтр, сотрудникам водоканала плюс. По словам женщины, этот договор на оказание услуг, ей просто навязали. А вода после установки фильтра потекла мутная и с привкусом. Под влияние продавцов попала и семья Ундольских. Александр Николаевич вот уже 50 лет ходит на родник, воду пьёт ключевую. Но он также доверился людям с удостоверением.Александр Ундольский, житель дома №27а: "Показала удостоверение в красной корочке. Ну:посмотреть ваши трубы в квартире, стояк там, и так далее. Про эти фильтры речи не было. Потому что, во-первых, мы не заказывали ничего. Я же не знал, сколько стоит вот это всё, потому что нас застали врасплох.Ему как ветерану труда на фильтр воды сделали 50% скидку, и продали также как и соседке за 27 тысяч рублей. Бывший председатель ТСЖ Валерий Городнюк, уверен, что пожилым людям сотрудники водоканала плюс задурили голову, и пенсионеры просто не понимали на что и кому отдают деньги. Ведь реальная стоимость этих фильтров не больше 3,5 тысяч рублей.Валерий Городнюк, бывший председатель ТСЖ дома № 27а: "Позор для государства для нашего, если такие люди ходят по земле. Я говорю:у вас ничего в груди не ёкает, что, каких людей кинули?На что директор мне сказал:Ваше дело маленькое. Вас же не кинули, топайте отсюда и мы ничего возвращать не будем(ул. Александра Матросова)В офисе продаж водяных фильтров воды подтвердили, что, действительно, продают владимирцам такие очистители за 27 тысяч рублей. Основной покупатель – пенсионеры. Почему такая наценка? Якобы за дальнейшее обслуживание.– Тут неважно Водоканал или Водоканал плюс. Наши сотрудники предлагают услуги.– Звучит Водоканал. Это лицо большой кампании. И люди под это дело доверяют тем, кто пришёл, понимаете?– Понимаю. Нашей компании тоже можно доверять.Призвать к совести этих продавцов Валерию не удалось. Более того, директор Водоканал плюс уверяет, что его сотрудники законно ходят по квартирам и продают пенсионерам фильтры за баснословные деньги. Все разрешительные документы на такой бизнес у фирмы, якобы имеются. Есть ли шанс вернуть деньги за навязанную покупку?Владимир Луконин, директор Водоканал плюс: "Если есть, действительно, какая-то причина, если клиент, по каким-то причинам, недоволен оказанным им услугами. Он приходит, пишет заявление. Решение о возврате денег принимает головной офис".В полиции нам сообщили, что за прошлый год во Владимире было зарегистрировано более 500 случаев мошенничества, около сотни из них – при общении с гражданами, как правило, пенсионерами. 10 мошенников уже привлечены к уголовной ответственности. Тем временем в горводоканале в очередной раз призывают пенсионеров быть бдительными. И не пускать в свой дом кого попало.Виталий Фролов, начальник центра контроля воды МУП Владимирводоканал: "МУП Владимирводоканал не занимается продажей и популяризацией фильтров для очистки воды, и каких-либо других приборов, которые предназначены для очистки питьевой воды. Ещё раз повторяю – вода во Владимире хорошего качества".Доверчивые пенсионеры уже написали заявление полицию. А мы со своей стороны просим обратить на этот сюжет внимание правоохранителей. Чтобы разобраться, не является ли мошенничеством подобная схема продажи.Метки: происшествия, фильтр, вода, пенсионеры, обман, продавцы, Горводоканал