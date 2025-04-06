Машина перевернулась на выезде из Коврова утром 6 апреля. В 5:45 спасателям сообщили о происшествии, требовалась помощь зажатым в салоне людям. На место выехала смена блогера-спасателя из

Машина перевернулась на выезде из Коврова утром 6 апреля. В 5:45 спасателям сообщили о происшествии, требовалась помощь зажатым в салоне людям. На место выехала смена блогера-спасателя из ковровского ПСО Михаила Быкова. О ДТП он рассказал в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Авария произошла на выезде в сторону Мелехово, не доезжая до деревни Чернево. К приезду