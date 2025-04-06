Жилой двухквартирный дом №38 на Пионерской улице в поселке Красный Октябрь загорелся вчера, 5 апреля. В 13:53 спасателям сообщили о пожаре, рассказали в пресс-службе МЧС области. К приезду

Жилой двухквартирный дом №38 на Пионерской улице в поселке Красный Октябрь загорелся вчера, 5 апреля. В 13:53 спасателям сообщили о пожаре, рассказали в пресс-службе МЧС области. К приезду помощи постройка пылала на площади 120 квадратов. От огня пострадал 36-летний хозяин одной из квартир. Его госпитализировали с ожогами лица, рук и ног. Пожар удалось потушить к