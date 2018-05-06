Испанский футболист мадридского Атлетико Фернандо Торрес по окончании сезона может подписать контракт с американским клубом Чикаго Файр, выступающим в MLS. Сообщается, что представители команды уже приезжали к нападающему для проведения подписания соглашения.

Испанский футболист мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес по окончании сезона может подписать контракт с американским клубом "Чикаго Файр", выступающим в MLS. Сообщается, что представители команды уже приезжали к нападающему для проведения подписания соглашения. Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As.Ранее сам 34-летний форвард уже сообщал о том, что ближайшим летом он покинет расположение мадридского "Атлетико". Помимо "Чикаго" свой интерес к испанцу также проявляет еще один клуб из Америки – "Ди Си Юнайтед" из Вашингтона.