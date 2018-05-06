К настоящему моменту возгорание ликвидировано

К настоящему моменту возгорание ликвидированоПервый в этом году лесной пожар зарегистрирован на территории Селивановского лесничества Владимирской области.По данным пресс-службы регионального МЧС, информация о пожаре в пяти километрах от населенного пункта Кривицы поступила в оперативную дежурную смену 5 мая в 16:20.Прибывшие к месту происшествия огнеборцы обнаружили очаг лесного низового пожара на площади 0,2 га.К настоящему моменту возгорание ликвидировано.