Певица Альбина Джанабаева стала соведущей телепередачи Модный приговор. Исполнительница заменила Надежду Бабкину.

Певица Альбина Джанабаева стала соведущей телепередачи"Модный приговор". Исполнительница заменила Надежду Бабкину.В своем Instagram Альбина опубликовала призыв скореевключить Первый канал и "начать день модно". Также артистка выложила фото, накотором позирует среди декораций телешоу.Отметим, что на снимке Джанабаева выглядела оченьпрезентабельно. Для съемок передачи она облачилась в алый брючный костюм ибордовую рубашку. Подписчики отметили, что яркие цвета очень к лицу Альбине.Как и ее предшественница исполнительница будет исполнятьроль адвоката участниц "Модного приговора". Представители телеканала сообщили,что Джанабаева заменит Бабкину только на время – Альбина выступает в качествезвездного гостя.Надо сказать, что поклонники телепроекта были оченьудивлены, увидев певицу в любимом шоу, однако после эфира многие фанаты "Модногоприговора" похвали Джанабаеву за отличную работу. Зрители отметили, что артистка была очень тактичной и естественной."Я сегодня очень обрадовалась,увидев Вас в роли защитницы! 😍💐💐💐 Вот кроме Надежды Георгиевны раньше никто в этойроли не нравился. Вы стали приятным исключением! Спасибо редакторам программы! 🌷🌷🌷(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмотрелапередачу с Вами...я и не знала, что Вы такая очаровательная и веселая)","Добрый день! Альбина, Вы такая красивая!!! Безусловно, Вам идеткрасный цвет! С вашем участием была очень интересная передача! Альбина желаюВам отличного дня!!! 🌸🌸🌸", "Япосмотрела. Вы классная, так органично, естественно, тактично😊💖💖💖💖", – писали в микроблоге певицы пользователи Сети.