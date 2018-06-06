Певица Альбина Джанабаева стала соведущей телепередачи
Модный приговор. Исполнительница заменила Надежду Бабкину.
Певица Альбина Джанабаева стала соведущей телепередачи
"Модный приговор". Исполнительница заменила Надежду Бабкину.
В своем Instagram Альбина опубликовала призыв скорее
включить Первый канал и "начать день модно". Также артистка выложила фото, на
котором позирует среди декораций телешоу.
Отметим, что на снимке Джанабаева выглядела очень
презентабельно. Для съемок передачи она облачилась в алый брючный костюм и
бордовую рубашку. Подписчики отметили, что яркие цвета очень к лицу Альбине.
Как и ее предшественница исполнительница будет исполнять
роль адвоката участниц "Модного приговора". Представители телеканала сообщили,
что Джанабаева заменит Бабкину только на время – Альбина выступает в качестве
звездного гостя.
Надо сказать, что поклонники телепроекта были очень
удивлены, увидев певицу в любимом шоу, однако после эфира многие фанаты "Модного
приговора" похвали Джанабаеву за отличную работу. Зрители отметили, что артистка была очень тактичной и естественной.
"Я сегодня очень обрадовалась,
увидев Вас в роли защитницы! 😍💐💐💐 Вот кроме Надежды Георгиевны раньше никто в этой
роли не нравился. Вы стали приятным исключением! Спасибо редакторам программы! 🌷🌷🌷(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмотрела
передачу с Вами...я и не знала, что Вы такая очаровательная и веселая)",
"Добрый день! Альбина, Вы такая красивая!!! Безусловно, Вам идет
красный цвет! С вашем участием была очень интересная передача! Альбина желаю
Вам отличного дня!!! 🌸🌸🌸", "Я
посмотрела. Вы классная, так органично, естественно, тактично😊💖💖💖💖", – писали в микроблоге певицы пользователи Сети.