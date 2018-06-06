Он выложил видео и фотографии в социальные сети

Он выложил видео и фотографии в социальные сети49-летний костромич получил условный срок за распространение порнографических материалов.В январе 2015 года он выложил на страницу в социальных сетях два видео, которые нашел в сети, и одну свою фотографию. Материалы увидели 71 пользователь. В результате мужчина уничтожил системный блок компьютера и веб-камеру, на которую сделал фотографию.Ранее костромич не был судим, поэтому ему назначили условный срок - 2 года.