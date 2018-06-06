Польские эксперты, расследующие авиакатастрофу, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, сообщили, что на обломках самолета и на теле одной из жертв якобы найдены следы взрывчатки. Вместе с тем в почве на месте крушения Ту-154 никаких следов взрывчатки нет, признает комиссия.

Польские эксперты, расследующие авиакатастрофу, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, сообщили, что на обломках самолета и на теле одной из жертв якобы найдены следы взрывчатки. Вместе с тем в почве на месте крушения Ту-154 никаких следов взрывчатки нет, признает комиссия.Комиссию по расследованию катастрофы под Смоленском возглавляет польский министр обороны Антони Мачеревич, сообщает РИА Новости. Ранее он заявлял, что считает причиной крушения взрывы на борту. Его предположения подтверждены не были. Эксперты лишь отметили, что на записях, снятых с одного из регистраторов полета, было обнаружено сообщение об "очень большой энергии", воздействовавшей на лайнер.Ряд польских политиков заявляет о заинтересованности России в катастрофе. Владимир Путин назвал такие заявления "чушью и блефом" и предложил польский стороне искать тех, кто мог подложить взрывчатку, у себя. Он также напомнил о выводах специально созданной комиссии о том, что на борту Ту-154 никаких взрывов не было. Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованному в 2010 году, причиной крушения стало решение экипажа совершить посадку в условиях плохой видимости и не уходить на запасной аэродром. К таким же выводам пришла польская комиссия, возглавляемая бывшим главой МВД Ежи Миллером.В катастрофе Ту-154, которая произошла в 2010 году под Смоленском, погибли 96 человек – в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также польские политики, высшее военное командование, общественные и религиозные деятели. Лайнер, который садился в сильном тумане, врезался в деревья и полностью разрушился.