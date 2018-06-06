К внезапной проверке оказались готовы. Муниципальный лагерь Икар проверил глава администрации Андрей Шохин. Приехал неожиданно. Лично обошел территорию, в этом году здесь сделали новые дорожки и площадки для линеек. Проверил комнаты и санузлы, медицинский блок и склад для хранения продуктов. Недочеты нашлись, к примеру, небрежно окрашенное окно и неправильно отрегулированная система автоматического полива клумб.

К внезапной проверке оказались готовы. Муниципальный лагерь "Икар" проверил глава администрации Андрей Шохин. Приехал неожиданно. Лично обошел территорию, в этом году здесь сделали новые дорожки и площадки для линеек. Проверил комнаты и санузлы, медицинский блок и склад для хранения продуктов. Недочеты нашлись, к примеру, небрежно окрашенное окно и неправильно отрегулированная система автоматического полива клумб. Руководству лагеря поручили устранить недостатки до заезда детей. "Икар" откроется уже в эту субботу. Ранее, 5 июня, первая смена началась в лагере Дружба. К новому сезону в двух лагерях сделали ремонт, провели спецобработку территорий. За первую смену в "Дружбе" и "Икаре" отдохнут 700 школьников.