ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшего без вести Петрунина Алексея Вениаминовича, 1968 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшего без вести Петрунина Алексея Вениаминовича, 1968 года рождения, жителя г. Москвы, который в 05-00 1 июня 2018 года ушел из дома на Дорожной улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.Был одет: черная футболка, синие джинсы.Особые приметы: на правой руке отсутствует указательный палец.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22