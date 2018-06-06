Водитель, по внешним признакам находившийся за рулем в нетрезвом виде, категорически отказался проходить медицинское освидетельствование.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении водителя, задержанного за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Фигурантом уголовного дела стал 28-летний житель поселка Ставрово.В конце мая текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД на одной из улиц города Собинка был остановлен автомобиль «Лада Приора» под управлением 28-летнего мужчины. По внешним признакам водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование мужчина категорически отказался.Инспекторы проверили автолюбителя по базам данных и обнаружили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) местному жителю может грозить как крупный штраф, так и реальное лишение свободы на срок до двух лет.