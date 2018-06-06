Президент России Владимир Путин рассказал, что единственный мировой лидер, с которым ему удалось встретить свой день рождения, был председатель Си Цзиньпин. Он также назвал китайского лидера хорошим другом и надежным партнером.

Президент России Владимир Путин рассказал, что единственный мировой лидер, с которым ему удалось встретить свой день рождения, был председатель Си Цзиньпин. Он также назвал китайского лидера хорошим другом и надежным партнером.Накануне своего визита в КНР, Путин поделился своим личным впечатлением о председателе Китайской Народной республики Си Цзиньпине. Он отметил, что китайский лидер "комфортный партнер, хороший и надежный друг", пишет .Кроме того, Путин вспомнил, что его рабочий график не складывался так, чтобы он смог отметить свой день рождения с кем-то из мировых лидеров. И единственным, с кем удалось это сделать, оказался именно Си Цзиньпин, передает телеканал "".Также президент России раскрыл некоторые подробности торжества. По его словам, все прошло "довольно скромно", сообщает . "Мы сделали это очень по-простому: выпили по рюмке водки, нарезали какую-то колбасу... Си Цзиньпин очень доступный и по-человечески душевный человек", – рассказал Путин.Материал дополняется.