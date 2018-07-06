Телеведущий Иван Ургант рассказал о своем отношении к лицам с
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Шоумен заявил, что он – сама
толерантность.
Телеведущий Иван Ургант рассказал о своем отношении к лицам с
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Шоумен заявил, что он – сама
толерантность.
Ивана пригласили в новый выпуск шоу рэпера Басты GAZLIVE,
которое выходит на сайте YouTube. Телеведущий отвечал на вопросы поклонников.
Почитатели поинтересовались у Урганта, смог бы он сняться в
кино в роли гомосексуалиста. Шоумен лукаво улыбнулся в ответ и произнес: "Понимаешь
в чем дело, с одной стороны заманчиво… Ну если природа все дала… Усы–то есть".
Рэпера Басту такой уклончивый ответ не устроил, и он попросил отвечать серьезнее.
"На самом деле, ну, блин, нет. Ну не знаю… – с сомнением
мямлил Иван – Ведь фильм же 100% пойдет на какую-то премию, такие фильмы часто
туда идут. (…) Ну я когда смотрю эти сцены, где там они начинают целоваться –
это ужасно".
После Ургант сам себя поправил, мол, более толерантного
человека чем он не найти, Иван отметил, что ничего не имеет против лиц с
нетрадиционной сексуальной ориентацией. "А если это Хабенский? Спросишь ты
меня, – принялся ерничать телеведущий – А если это Никита Михалков? А если это Джек
Николсон? Я все время думаю над этим".
Добавим, что Иван Ургант уже более 10 лет женат на своей
однокласснице Наталье Кикнадзе. У пары
четверо детей. Дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина и
Валерия.
Недавно для любимых Иван приобрел дорогостоящую недвижимость.
Шоумен отдал предпочтение престижному
коттеджному поселку "Горки-10" на Рублево-Успенском шоссе. Стоимость
трехэтажного дома превысила 430 миллионов рублей. В участок входят зимний сад,
гостевой блок, столовая с выходом на открытую веранду, каминная, а также
просторная бильярдная.