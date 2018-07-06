Телеведущий Иван Ургант рассказал о своем отношении к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Шоумен заявил, что он – сама толерантность.

Телеведущий Иван Ургант рассказал о своем отношении к лицам снетрадиционной сексуальной ориентацией. Шоумен заявил, что он – саматолерантность.Ивана пригласили в новый выпуск шоу рэпера Басты GAZLIVE,которое выходит на сайте YouTube. Телеведущий отвечал на вопросы поклонников.Почитатели поинтересовались у Урганта, смог бы он сняться вкино в роли гомосексуалиста. Шоумен лукаво улыбнулся в ответ и произнес: "Понимаешьв чем дело, с одной стороны заманчиво… Ну если природа все дала… Усы–то есть".Рэпера Басту такой уклончивый ответ не устроил, и он попросил отвечать серьезнее."На самом деле, ну, блин, нет. Ну не знаю… – с сомнениеммямлил Иван – Ведь фильм же 100% пойдет на какую-то премию, такие фильмы частотуда идут. (…) Ну я когда смотрю эти сцены, где там они начинают целоваться –это ужасно".После Ургант сам себя поправил, мол, более толерантногочеловека чем он не найти, Иван отметил, что ничего не имеет против лиц снетрадиционной сексуальной ориентацией. "А если это Хабенский? Спросишь тыменя, – принялся ерничать телеведущий – А если это Никита Михалков? А если это ДжекНиколсон? Я все время думаю над этим".Добавим, что Иван Ургант уже более 10 лет женат на своейоднокласснице Наталье Кикнадзе. У парычетверо детей. Дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина иВалерия.Недавно для любимых Иван приобрел дорогостоящую недвижимость.Шоумен отдал предпочтение престижномукоттеджному поселку "Горки-10" на Рублево-Успенском шоссе. Стоимостьтрехэтажного дома превысила 430 миллионов рублей. В участок входят зимний сад,гостевой блок, столовая с выходом на открытую веранду, каминная, а такжепросторная бильярдная.